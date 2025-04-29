Рудковская приобрела недвижимость в Астане
29 апреля 202518:31
Российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская купила недвижимость в столице Казахстана Астане. Об этом сообщает РИА Новости.
По её словам, пока иные покупают жильё в Дубае, она выбрала Астану. Рудковская отметила, что казахстанская столица поразительно изменилась за последние годы.
«То, что произошло с Астаной, я не была девять лет, ну это фантастика», - заключила она.
Ранее Рудковская в соцсетях пожаловалась на назойливость журналистов, которые используют беспилотники для слежки за её загородным домом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru