Рудковская приобрела недвижимость в Астане

По её словам, пока иные покупают жильё в Дубае, она выбрала Астану. Рудковская отметила, что казахстанская столица поразительно изменилась за последние годы.

«То, что произошло с Астаной, я не была девять лет, ну это фантастика», - заключила она.

Ранее Рудковская в соцсетях пожаловалась на назойливость журналистов, которые используют беспилотники для слежки за её загородным домом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

