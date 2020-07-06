Охотящуюся за беспилотниками Яну Рудковскую уличили в «воздушном пиратстве»
Юрист и адвокат Тимур Маршани в эфире НСН рассказал, что грозит Яне Рудковской за присвоение дронов, летающих над ее домом.
Продюсер Яна Рудковская пожаловалась в своем Instagram-аккаунте на назойливость журналистов, которые используют беспилотники для слежки за ее загородным домом. Также жена двухкратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко отметила, что они установили «хитрую систему», которая «сбивает любой дрон». При этом, она отметила – все падающее на «нашу территорию» автоматически становится собственностью семьи.
Юрист и адвокат Тимур Маршани в беседе с НСН отметил, что Рудковская не в праве преграждать путь беспилотным устройствам.
«Если дрон пролетал над ее территорией и снимал ее личную жизнь, то в этом случае она может установить запрет на использование подобного оборудования. Но намеренно сбивать дроны, которые перемещаются через воздушное пространство, если они еще и зарегистрированы, она не может. Запрета на полеты дронов через территорию ее участка у нее быть не может», - сказал Маршани.
Адвокат посоветовал звездной чете не бороться самостоятельно с дронами, а обращаться в полицию.
«Дрон, когда летит, может перемещаться транзитом через ее участок на соседний - это не значит, что он снимает ее участок. Законность действий должна быть проверена полицией. Должно быть обосновано, на каком основании Рудковская задерживает частную собственность, принадлежащую третьим лицам на своем участке, каким образом она пытается присвоить себе чужое имущество, которое стоит значительную сумму денег.
Это самоуправные действия, которые могут повлечь за собой предъявление соответствующих требований имущественного характера к Рудковской для возврата собственности, принадлежащей третьим лицам. Рудковская может принять решение сбить дрон, который снимает ее личную жизнь, то есть назойливо докучает ей - что станет потом поводом для гражданского иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Она может доступными способами ограничить это вмешательство, но, не сбивая дрон, причиняя ущерб имуществу третьих лиц, а вызвав полицию», - заключил собеседник НСН.
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- Охотящуюся за беспилотниками Яну Рудковскую уличили в «воздушном пиратстве»
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