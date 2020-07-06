Охотящуюся за беспилотниками Яну Рудковскую уличили в «воздушном пиратстве»

Продюсер Яна Рудковская пожаловалась в своем Instagram-аккаунте на назойливость журналистов, которые используют беспилотники для слежки за ее загородным домом. Также жена двухкратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко отметила, что они установили «хитрую систему», которая «сбивает любой дрон». При этом, она отметила – все падающее на «нашу территорию» автоматически становится собственностью семьи.

Юрист и адвокат Тимур Маршани в беседе с НСН отметил, что Рудковская не в праве преграждать путь беспилотным устройствам.

«Если дрон пролетал над ее территорией и снимал ее личную жизнь, то в этом случае она может установить запрет на использование подобного оборудования. Но намеренно сбивать дроны, которые перемещаются через воздушное пространство, если они еще и зарегистрированы, она не может. Запрета на полеты дронов через территорию ее участка у нее быть не может», - сказал Маршани.

Адвокат посоветовал звездной чете не бороться самостоятельно с дронами, а обращаться в полицию.