Суд отправил в колонию мошенников, укравших картофельный завод у Рудковской

Уточняется, что Валентин Савинов признан виновным по трем преступлениям, мужчину приговорили к 8,5 годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере.

Двум его сообщникам, Владимиру Абаеву и Дмитрию Киселеву, Кунцевский суд назначил по четыре года колонии общего режима. Мужчин взяли под стражу в зале суда.

Ранее Яна Рудковская сообщала, что Савинов незаконно присвоил картофельный завод в Касимове. В течение 10 лет он обещал вернуть долг за предприятие, однако так и не сделал этого, передает «Радиоточка НСН».

