Суд отправил в колонию мошенников, укравших картофельный завод у Рудковской
Кунцевский суд Москвы вынес приговор мошенникам, присвоившим себе картофельный завод продюсера Яны Рудковской, сообщает пресс-служба суда.
Уточняется, что Валентин Савинов признан виновным по трем преступлениям, мужчину приговорили к 8,5 годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере.
Двум его сообщникам, Владимиру Абаеву и Дмитрию Киселеву, Кунцевский суд назначил по четыре года колонии общего режима. Мужчин взяли под стражу в зале суда.
Ранее Яна Рудковская сообщала, что Савинов незаконно присвоил картофельный завод в Касимове. В течение 10 лет он обещал вернуть долг за предприятие, однако так и не сделал этого, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru