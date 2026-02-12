Россияне назвали песню Агутина и Варум «Я буду всегда с тобой» самой романтичной
Песня «Я буду всегда с тобой» в исполнении Леонида Агутина и Анжелики Варум была признана россиянами самой романтичной. Об этом говорится в результатах совместного опроса сервиса «КИОН Музыка» и приложения для знакомств Mamba, который есть в распоряжении НСН.
Композиция возглавила рейтинг сразу в нескольких возрастных категориях: среди мужчин и женщин 29-39 лет, женщин 40-50 лет и респондентов старше 50 лет — именно в этих группах трек чаще всего ассоциировался с романтическими чувствами.
При этом у респондентов 40-50 лет в тройку лидеров также вошли песни «Я — это ты» Мурата Насырова и «Ласковая моя» группы «Чай вдвоем», а участники старше 50 лет дополнительно выделили «Выпьем за любовь» Игоря Николаева и «Все для тебя» Стаса Михайлова.
Молодые слушатели 18-28 лет продемонстрировали иные предпочтения: мужчины чаще называли треки «Пожары» Xolidayboy и «Привет» Жени Трофимова и группы «Комната культуры», тогда как женщины этого возраста выбирали «Шелк» Вани Дмитриенко и «Нежная любовь» проекта Beautiful Boys.
Ранее семейный психолог Наталья Панфилова рассказала НСН, любовь — это принятие разных граней человека, а не бабочки в животе и не желание пойти с партнером в ресторан.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Замгубернатора Челябинской области Фалейчика обвинили в получении взятки
- Валютные качели: Как забронировать отель в Турции со скидкой в 50%
- СМИ: Экс-главу совета директоров FESCO задержали по обвинению в растрате
- Россиянам посоветовали судиться с банками за навязанные услуги
- «Каменный монах!»: Иван Демьян раскрыл секреты нового альбома «7Б»
- Генсек НАТО поддержал идею о возобновлении контактов с Россией
- В Госдуме назвали пользу ужесточения условий выдачи больничных
- Россиян призвали не заставлять партнера отмечать День святого Валентина
- Не бабочки в животе, а «чувство локтя»: Как отличить любовь от влюбленности
- Захарова заявила, что Запад пытается «оторвать» Белоруссию от России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru