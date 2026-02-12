Россияне назвали песню Агутина и Варум «Я буду всегда с тобой» самой романтичной

Композиция возглавила рейтинг сразу в нескольких возрастных категориях: среди мужчин и женщин 29-39 лет, женщин 40-50 лет и респондентов старше 50 лет — именно в этих группах трек чаще всего ассоциировался с романтическими чувствами.

При этом у респондентов 40-50 лет в тройку лидеров также вошли песни «Я — это ты» Мурата Насырова и «Ласковая моя» группы «Чай вдвоем», а участники старше 50 лет дополнительно выделили «Выпьем за любовь» Игоря Николаева и «Все для тебя» Стаса Михайлова.

Молодые слушатели 18-28 лет продемонстрировали иные предпочтения: мужчины чаще называли треки «Пожары» Xolidayboy и «Привет» Жени Трофимова и группы «Комната культуры», тогда как женщины этого возраста выбирали «Шелк» Вани Дмитриенко и «Нежная любовь» проекта Beautiful Boys.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова рассказала НСН, любовь — это принятие разных граней человека, а не бабочки в животе и не желание пойти с партнером в ресторан.

