В России предложили новый способ борьбы с перекупщиками билетов в театры
Для борьбе с перекупщиками необходимо ввести ограничение количества билетов в театры и на концерты, которые можно приобрести в одни руки. Об этом NEWS.ru заявил адвокат Александр Бенхин.
По его мнению, данную инициативу следует проработать на законодательном уровне, разрешив одному человеку покупать «условно, не более пяти» билетов, но только после авторизации на ресурсах, например, по номеру телефона.
«Или, скажем... только по паспортным данным. По такому принципу уже работают многие театры в России», - указал эксперт.
Бенхин добавил, что данное предложение, возможно, «не искоренит проблему полностью, но точно усложнит жизнь спекулянтам».
Ранее в Департаменте культуры Москвы заявили, что внедрённая более года назад система именных билетов оказалась действенной мерой в борьбе с перекупщиками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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