Глава Минэнерго признал наличие очередей на заправках в России

В разговоре с корреспондентом кремлёвского пула Александром Юнашевым он также указал, что власти активно работают над тем, чтобы ликвидировать проблему очередей.

«Дизель есть везде, на всех заправках. Я на дизеле езжу», — также добавил министр.

Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина заявила «Радиоточке НСН», что причина вновь появившихся очередей на АЗС не в дефиците топлива, а в изменении ассортимента и недостатке разъяснений для автомобилистов.

