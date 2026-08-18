Глава Минэнерго признал наличие очередей на заправках в России
На автозаправочных станциях (АЗС) в России есть бензин, но действительно возникают очереди. Об этом заявил Министр энергетики РФ Сергей Цивилёв.
В разговоре с корреспондентом кремлёвского пула Александром Юнашевым он также указал, что власти активно работают над тем, чтобы ликвидировать проблему очередей.
«Дизель есть везде, на всех заправках. Я на дизеле езжу», — также добавил министр.
Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина заявила «Радиоточке НСН», что причина вновь появившихся очередей на АЗС не в дефиците топлива, а в изменении ассортимента и недостатке разъяснений для автомобилистов.
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