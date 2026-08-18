Братьев Ананьевых заочно приговорили к восьми годам за хищение 39 млрд рублей
Лефортовский суд Москвы признал бывших председателя совета директоров и председателя правления Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых виновными по делу о хищении более 39 миллиардов рублей.
По данным столичной прокуратуры, в 2012-2017 годах Ананьевы вместе с соучастниками организовали систематическое хищение денег, в том числе за путём выдачи заведомо невозвратных кредитов. Похищенными средствами они распорядились по собственному усмотрению.
Как пишет RT, Дмитрий и Алексей Ананьевы получили по восемь лет лишения свободы в колонии общего режима каждый. Так как братья находятся за пределами России, приговор им был вынесен заочно.
Ранее бывший зампред Центробанка РФ и экс-руководитель Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев БЫл объявлен в розыск по делу о предполагаемом хищении 4,3 млрд рублей у возглавляемой им ранее госкорпорации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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