Умерла актриса московского театра «Ромэн» Наталья Бизева

Бизева была потомственной актрисой театра «Ромэн», на сцену которого она впервые вышла в возрасте пяти лет. Кроме театральной студии при театре она окончила ГИТИС. Зрителям она известна своими ролями в кинофильмах «Дети подземелья», «Цыганское счастье» и другим.



«Воспитанная в лучших театральных традициях, она с детства впитала лучшее, что есть в цыганской культуре и с гордостью пронесла через всю жизнь», - отметили в театре.

Причина смерти Бизевой не уточняется. Прощание с актрисой состоится 20 августа.

Ранее на 83-м году умерла народная артистка РФ Екатерина Жемчужная, служившая в театре «Ромэн» более 50 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

