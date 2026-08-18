Умерла актриса московского театра «Ромэн» Наталья Бизева
Заслуженная артистка России Наталия Бизева скончалась на 82-м году жизни. Об этом со ссылкой на Московский музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн» сообщает RT.
Бизева была потомственной актрисой театра «Ромэн», на сцену которого она впервые вышла в возрасте пяти лет. Кроме театральной студии при театре она окончила ГИТИС. Зрителям она известна своими ролями в кинофильмах «Дети подземелья», «Цыганское счастье» и другим.
«Воспитанная в лучших театральных традициях, она с детства впитала лучшее, что есть в цыганской культуре и с гордостью пронесла через всю жизнь», - отметили в театре.
Причина смерти Бизевой не уточняется. Прощание с актрисой состоится 20 августа.
Ранее на 83-м году умерла народная артистка РФ Екатерина Жемчужная, служившая в театре «Ромэн» более 50 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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