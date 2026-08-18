«Есть подработка, которая связана с комплектовкой товара, с доставкой товара, сборка и упаковка заказов. Вторая большая часть подработки – это розничные сети, которые ищут продавцов на временную занятость. Третий блок – это творческие задачи, например, сейчас много предложений по написанию текстов, работа с контентом. Есть интересные предложения, связанные с разметкой данных для ИИ. Плюс с началом учебного года растет число запросов на репетиторство и обучение. В сфере красоты тоже можно активно подрабатывать сегодня. Кандидатов берут и очень молодых, даже школьников 16 лет. Средний заработок в день составляет около четырех-пяти тысяч рублей при работе пять-шесть часов. При занятости десять дней в месяц уровень дохода и составляет примерно от 30 до 50 тысяч рублей», - рассказал он.

По его словам, до 70% россиян сегодня готовы выходить на подработки.

«По нашим исследованиям, до 70% россиян готовы были бы подрабатывать, не только по своей профессии. Они рассматривают любые варианты подработок в удобное для себя время. При этом реально выходят на подработки порядка 25%. Сейчас много сервисов, которые предлагают подработки по специальности и не только», - отметил он.

Каждый второй россиянин мечтает о подработке, а найти ее проще всего в логистике, доставке, туризме, ретейле и научной сфере, рассказала НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

