Россию на конкурсе «Интервидение» будет представлять Шаман

ФСБ задержала в Ставрополье подростков за подготовку нападений на полицию 9 мая Правительство одобрило увеличение пособий по беременности для студенток Рособрнадзор не станет отменять ЕГЭ для выпускников, не планирующих поступать в вузы Фильмы с пропагандой чайлдфри не получат прокатные удостоверения