Россию на конкурсе «Интервидение» будет представлять Шаман

Россию на песенном конкурсе «Интервидение» будет представлять автор и исполнитель Шаман (Ярослав Дронов), сообщает «Первый канал».

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Участие в конкурсе ранее подтвердили свыше 20 стран мира, в частности Азербайджан, Белоруссия, Бразилия, Китай, Киргизия и Куба.

Напомним, 3 февраля 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение-2025».

В начале мая спецпредставитель президента РФ по вопросам международного культурного сотрудничества Михаил Швыдкой сообщил, что в конкурсе примут участие около 25 стран.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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