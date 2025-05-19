Россию на конкурсе «Интервидение» будет представлять Шаман
Россию на песенном конкурсе «Интервидение» будет представлять автор и исполнитель Шаман (Ярослав Дронов), сообщает «Первый канал».
Участие в конкурсе ранее подтвердили свыше 20 стран мира, в частности Азербайджан, Белоруссия, Бразилия, Китай, Киргизия и Куба.
Напомним, 3 февраля 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение-2025».
В начале мая спецпредставитель президента РФ по вопросам международного культурного сотрудничества Михаил Швыдкой сообщил, что в конкурсе примут участие около 25 стран.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru