Музыкальный конкурс «Интервидение» в 2025 году пройдёт в Москве и Подмосковье

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Международного музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области в 2025 году.

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Правительству РФ глава государства поручил образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия. Его главой он назначил вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Также Путин поручил организовать наблюдательный совет конкурса. Возглавит его первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Министерству иностранных дел РФ поручено оказывать содействие в продвижении конкурса», - говорится в документе.

Ранее специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что в конкурсе «Интервидение» планируется участие 20 стран, в том числе Бразилии, Китая и Индии, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Мурад Багандов
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