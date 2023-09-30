Российский лейбл выиграл суд у зарубежных компаний из-за пиратства
Российский лейбл Kiss Koala, владеющий правами на треки Big Baby Tape, GONE.Fludd, Kizaru и других популярных исполнителей, выиграл суд у нескольких зарубежных компаний по делу о пиратстве.
Лейбл подал иск в Мосгорсуд из-за того, что пять сайтов нелегально разместили у себя треки исполнителей GONE.Fludd, Kizaru, Big Baby Tape, VESNA305 и LOVV66. Выяснилось, что связаться с владельцами сайтов оказалось тяжело. Тогда лейбл направил запросы в правительство Соединенных Штатов с просьбой наладить контакт с организацией ICANN, управляющей доменами и IP-адресами в интернете.
После этого Kiss Koala смог связаться с тремя зарубежными провайдерами и через суд заставить их удалить украденные треки. Сам лейбл Kiss Koala является бывшим подразделением Sony Music Group, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru