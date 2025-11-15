Дуров анонсировал новые функции в мессенджере Telegram

В мессенджере Telegram появятся новые функции. Об этом в своем Telegram-канале заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, новыми функциями станут аукционы в подарках и прямые трансляции в историях.

Telegram за день заблокировал более 500 тысяч групп и каналов

Дату обновления мессенджера предприниматель не назвал.

Ранее Telegram за один день заблокировал свыше 500 тысяч групп и каналов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

