Дуров анонсировал новые функции в мессенджере Telegram
15 ноября 202520:38
В мессенджере Telegram появятся новые функции. Об этом в своем Telegram-канале заявил основатель мессенджера Павел Дуров.
По его словам, новыми функциями станут аукционы в подарках и прямые трансляции в историях.
Дату обновления мессенджера предприниматель не назвал.
Ранее Telegram за один день заблокировал свыше 500 тысяч групп и каналов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дуров анонсировал новые функции в мессенджере Telegram
- Сборная Россия по футболу проиграла сборной Чили в товарищеском матче
- СМИ: Автобус врезался в опору моста в Челябинске
- Орбан заявил, что Украина потеряла суверенитет
- Из-за атак ВСУ без света остались 44 тысячи жителей Запорожья
- Цены на продукты в Италии выросли на 25% из-за антироссийских санкций
- Экс-министр Стрелков отказался подавать на УДО
- «Выйдет на лед»: Рудковская рассказала о здоровье Гном Гномыча
- Экс-главу новгородского Минсельхоза заключили под стражу на два месяца
- Рудковская объявила об открытии отельного бизнеса с Плющенко
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru