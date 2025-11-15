СМИ: Автобус врезался в опору моста в Челябинске
В ДТП с пассажирским автобусом в Челябинске пострадали 12 человек, сообщил портал «74.ru».
Отмечается, что автобус врезался в опору моста на улице Рождественского вечером 15 ноября. Среди пострадавших один ребенок, кроме того, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыли восемь автомобилей скорой помощи.
За рулем автобуса находился 53-летний мужчина. По предварительным данным, он не справился с управлением.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Будут проверены состояние автобусов и документы об организации перевозки пассажиров.
Ранее семь человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Кунгурском округе Пермского края. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
