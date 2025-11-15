Заслуженный работник транспорта России Владимир Тасун умер в возрасте 76 лет
15 ноября 202521:11
В возрасте 76 лет умер президент Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В публикации Тасуна назвали настоящим патриотом России и ее воздушного транспорта, а также истинным профессионалом авиадела.
Прощание с Тасуном состоится 17 ноября.
Ранее ученый-правовед, академик Российской академии наук Юрий Толстой умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
