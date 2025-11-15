Заслуженный работник транспорта России Владимир Тасун умер в возрасте 76 лет

В возрасте 76 лет умер президент Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В публикации Тасуна назвали настоящим патриотом России и ее воздушного транспорта, а также истинным профессионалом авиадела.