Заслуженный работник транспорта России Владимир Тасун умер в возрасте 76 лет

В возрасте 76 лет умер президент Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В публикации Тасуна назвали настоящим патриотом России и ее воздушного транспорта, а также истинным профессионалом авиадела.

Умер учивший Путина и Медведева ученый-правовед Юрий Толстой

Прощание с Тасуном состоится 17 ноября.

Ранее ученый-правовед, академик Российской академии наук Юрий Толстой умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

