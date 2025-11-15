Орбан заявил, что Украина потеряла суверенитет
Украина больше не является суверенной страной, поэтому ее можно склонить к заключению мира. Об этом заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан, сообщило агентство ТАСС.
Венгерский премьер подчеркнул, что ранее беседовал с украинским лидером Владимиром Зеленским и предупреждал главу Украины, что время работает не на Киев, однако Зеленский не прислушался к словам Орбана. Премьер-министр Венгрии указал на то, что Киев и Москву следует убедить подписать мирное соглашение.
«В случае с Украиной это проще, потому что она перестала быть суверенной страной», — резюмировал Орбан.
Ранее Орбан заявил, что проведение саммита президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште по-прежнему остается на повестке дня. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Автобус врезался в опору моста в Челябинске
- Орбан заявил, что Украина потеряла суверенитет
- Из-за атак ВСУ без света остались 44 тысячи жителей Запорожья
- Цены на продукты в Италии выросли на 25% из-за антироссийских санкций
- Экс-министр Стрелков отказался подавать на УДО
- «Выйдет на лед»: Рудковская рассказала о здоровье Гном Гномыча
- Экс-главу новгородского Минсельхоза заключили под стражу на два месяца
- Рудковская объявила об открытии отельного бизнеса с Плющенко
- Сербия добилась отсрочки от американских санкций для подконтрольной России NIS
- Сериал «Камбэк» продлили на второй сезон
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru