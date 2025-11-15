Орбан заявил, что Украина потеряла суверенитет

Украина больше не является суверенной страной, поэтому ее можно склонить к заключению мира. Об этом заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан, сообщило агентство ТАСС.

Венгерский премьер подчеркнул, что ранее беседовал с украинским лидером Владимиром Зеленским и предупреждал главу Украины, что время работает не на Киев, однако Зеленский не прислушался к словам Орбана. Премьер-министр Венгрии указал на то, что Киев и Москву следует убедить подписать мирное соглашение.

Трамп и Орбан обсудили возможную встречу с Путиным в Будапеште

«В случае с Украиной это проще, потому что она перестала быть суверенной страной», — резюмировал Орбан.

Ранее Орбан заявил, что проведение саммита президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште по-прежнему остается на повестке дня. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПолитикаСпецоперацияРоссияУкраинаВенгрия

