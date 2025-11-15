Сборная Россия по футболу проиграла сборной Чили в товарищеском матче
Российская сборная по футболу уступила в товарищеском матче команде Чили со счетом 2:0. Об этом сообщила портал Lenta.ru.
Игра состоялась на «Олимпийском стадионе Фишт» в Сочи. Нападающий чилийской сборной Гонсало Тапия открыл счет на 37-й минуте, а на 76-й минуте отличился полузащитник Бен Бреретон.
Отмечается, что сборная России считалась фаворитом. Коэффициент на победу России достигал 1,55, ничью оценивали в 3,90, а победу Чили — в 6,30.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что нынешние соперники национальной команды далеки от идеальных. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дуров анонсировал новые функции в мессенджере Telegram
- Сборная Россия по футболу проиграла сборной Чили в товарищеском матче
- СМИ: Автобус врезался в опору моста в Челябинске
- Орбан заявил, что Украина потеряла суверенитет
- Из-за атак ВСУ без света остались 44 тысячи жителей Запорожья
- Цены на продукты в Италии выросли на 25% из-за антироссийских санкций
- Экс-министр Стрелков отказался подавать на УДО
- «Выйдет на лед»: Рудковская рассказала о здоровье Гном Гномыча
- Экс-главу новгородского Минсельхоза заключили под стражу на два месяца
- Рудковская объявила об открытии отельного бизнеса с Плющенко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru