Сборная Россия по футболу проиграла сборной Чили в товарищеском матче

Российская сборная по футболу уступила в товарищеском матче команде Чили со счетом 2:0. Об этом сообщила портал Lenta.ru.

Игра состоялась на «Олимпийском стадионе Фишт» в Сочи. Нападающий чилийской сборной Гонсало Тапия открыл счет на 37-й минуте, а на 76-й минуте отличился полузащитник Бен Бреретон.