Сборная Россия по футболу проиграла сборной Чили в товарищеском матче

Российская сборная по футболу уступила в товарищеском матче команде Чили со счетом 2:0. Об этом сообщила портал Lenta.ru.

Игра состоялась на «Олимпийском стадионе Фишт» в Сочи. Нападающий чилийской сборной Гонсало Тапия открыл счет на 37-й минуте, а на 76-й минуте отличился полузащитник Бен Бреретон.

Отмечается, что сборная России считалась фаворитом. Коэффициент на победу России достигал 1,55, ничью оценивали в 3,90, а победу Чили — в 6,30.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что нынешние соперники национальной команды далеки от идеальных. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
