Из-за атак ВСУ без света остались 44 тысячи жителей Запорожья

По его словам, украинские беспилотники атаковали объект критической инфраструктуры. Перебои с подачей электричества наблюдались в Днепрорудном и близлежащих населенных пунктах. Сейчас ведутся восстановительные работы, добавил Балицкий.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что почти 1500 человек остались без электричества в Новошахтинске после атаки БПЛА. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

