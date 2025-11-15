Из-за атак ВСУ без света остались 44 тысячи жителей Запорожья
Без электричества из-за атак ВСУ остались 44 тысячи абонентов на Запорожье. Об этом глава региона Евгений Балицкий заявил в своем Telegram-канале.
По его словам, украинские беспилотники атаковали объект критической инфраструктуры. Перебои с подачей электричества наблюдались в Днепрорудном и близлежащих населенных пунктах. Сейчас ведутся восстановительные работы, добавил Балицкий.
Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что почти 1500 человек остались без электричества в Новошахтинске после атаки БПЛА. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru