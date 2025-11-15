Цены на продукты в Италии выросли на 25% из-за антироссийских санкций

Цены на продукты в Италии после введения антироссийских санкций взлетели на 25%. Об этом сообщила газета Il Fatto Quotidiano.

Издание отмечает, что на протяжении четырех лет темп роста цен на продукты обгонял темпы инфляции. При этом зарплаты в Италии остались на уровне 2021 года.