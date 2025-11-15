Цены на продукты в Италии выросли на 25% из-за антироссийских санкций
Цены на продукты в Италии после введения антироссийских санкций взлетели на 25%. Об этом сообщила газета Il Fatto Quotidiano.
Издание отмечает, что на протяжении четырех лет темп роста цен на продукты обгонял темпы инфляции. При этом зарплаты в Италии остались на уровне 2021 года.
В среднем 16,6% своего заработка итальянцы тратят на еду.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что запрет на импорт в Евросоюз нефтепродуктов, произведенных из российской нефти в третьих странах, может привести к росту цен на топливо и снизить конкурентоспособность европейской экономики.
