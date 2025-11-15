«Ледовый дворец» подал в суд на театр Кадышевой
15 ноября 202520:57
Театр «Золотое кольцо» певицы Надежды Кадышевой задолжал 1,8 млн рублей «Ледовому дворцу». Концертная площадка обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга, сообщило РИА Новости.
Причина судебной тяжбы не озвучивается, однако известно, что это связано с прошедшим в «Ледовом дворце» концертом Кадышевой в июле 2025 года.
Отмечается, что дату слушаний пока не назначили.
Ранее касающийся воспитания детей иск подали в суд на певца Александра Серова. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Euroclear заявили о готовности судиться из-за российских активов с Евросоюзом
- Заслуженный работник транспорта России Владимир Тасун умер в возрасте 76 лет
- «Ледовый дворец» подал в суд на театр Кадышевой
- Дуров анонсировал новые функции в мессенджере Telegram
- Сборная Россия по футболу проиграла сборной Чили в товарищеском матче
- СМИ: Автобус врезался в опору моста в Челябинске
- Орбан заявил, что Украина потеряла суверенитет
- Из-за атак ВСУ без света остались 44 тысячи жителей Запорожья
- Цены на продукты в Италии выросли на 25% из-за антироссийских санкций
- Экс-министр Стрелков отказался подавать на УДО
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru