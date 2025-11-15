«Ледовый дворец» подал в суд на театр Кадышевой

Театр «Золотое кольцо» певицы Надежды Кадышевой задолжал 1,8 млн рублей «Ледовому дворцу». Концертная площадка обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга, сообщило РИА Новости.

Причина судебной тяжбы не озвучивается, однако известно, что это связано с прошедшим в «Ледовом дворце» концертом Кадышевой в июле 2025 года.

Отмечается, что дату слушаний пока не назначили.

Ранее касающийся воспитания детей иск подали в суд на певца Александра Серова. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

