«Ледовый дворец» подал в суд на театр Кадышевой

Театр «Золотое кольцо» певицы Надежды Кадышевой задолжал 1,8 млн рублей «Ледовому дворцу». Концертная площадка обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга, сообщило РИА Новости.

Причина судебной тяжбы не озвучивается, однако известно, что это связано с прошедшим в «Ледовом дворце» концертом Кадышевой в июле 2025 года.