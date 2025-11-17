Сурганова сравнила участников премии «Все Цвета Джаза» с Моцартом и Бахом

В музыке главное — экспрессия, которая может помочь исполнителям встать на один уровень с великим классиками, заявила НСН Светлана Сурганова.

Лидер группы «Сурганова и Оркестр» Светлана Сурганова рассказала НСН, почему ей нравится джазовая музыка.

«Шоу-Театр CINEMA» покажет «визитную карточку» на премии «Все Цвета Джаза»
«Меня привлекает джаз своей математичностью, но сердцем эту музыку я не понимаю, хотя хотела бы понять. Там, где есть мелодия — это откликается во мне, а где есть сложные настройки и импровизации, там я уже не ориентируюсь, мне сложно осознать это математическое мышление, не хватает наслушанности, но я надеюсь этот пробел закрыть», — указала она.

Певица также допустила, что она могла бы записать совместный трек с джазовыми музыкантами.

«Теоретически и идеологически коллаборации с джазменами возможны. Как это практически осуществится, не могу сказать. А участникам премии “Все Цвета Джаза” хочу пожелать больше экспрессии, драйва и мелодизма. В музыке главное — мелодия, куда не посмотри, начиная от Генделя, Моцарта, Бетховена, Баха или Панганини, важна не столько интеллектуальная сложность, а все-таки душа и мелодичность», — подчеркнула она.

В театре «ОДЕОН» 19 ноября пройдет XI церемония вручения ежегодной премии «Все Цвета Джаза», которую проведет Радио JAZZ. Участников и гостей джазовой премии ждет яркий праздничный вечер с живыми выступлениями ведущих артистов. На сцену выйдут Сергей Мазаев и QUEENtet, Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Бэнд», Петр Востоков и Большой Джазовый Оркестр, Шоу-Театр CINEMA. А ведущими церемонии станут певица, композитор, актриса, телеведущая Мариам Мерабова и певец, кинокомпозитор, актёр Дмитрий Носков.

Ранее народный артист России, пианист Даниил Крамер объяснил НСН, почему он принял предложение участвовать в жюри ежегодной премии «Все Цвета Джаза».

ФОТО: Фото предоставлено пресс-службой СиО, автор фото Ольга Табацкая
