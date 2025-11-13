«Шоу-Театр CINEMA» покажет «визитную карточку» на премии «Все Цвета Джаза»

Коллектив «Шоу-Театра CINEMA» поделился с НСН секретами предстоящих номеров на премии «Все Цвета Джаза».

19 ноября в театре «ОДЕОН» пройдет церемония вручения XI ежегодной премии «Все Цвета Джаза», организатором которой выступает Радио JAZZ. Ведущие артисты «Шоу-Театра CINEMA» поделились с НСН впечатлениями от подготовки к своему выступлению на музыкальной премии. Участники коллектива рассказали о своей программе.

«Для нас большая честь стать участниками церемонии вручения премии “Все Цвета Джаза”. Мы сами очень любим джаз и наслаждаемся им. Для шоу мы выбрали номера, которые являются нашей визитной карточкой — это классические джазовые стандарты с авторскими инструментальными аранжировками, великолепной хореографией и шикарными костюмами. Для нашего коллектива главное – создать неповторимую атмосферу, и мы уверены, зрители получат незабываемые эмоции», — указали они.
Член жюри премии «Все Цвета Джаза» Крамер объяснил необходимость худсоветов

Коллектив отметил, что каждое их выступление требует новых художественных решений, например, солисты используют инновационные технологии.

«Мы не стоим на месте, работаем над новыми шоу-программами и знаем, что искусственный интеллект и VR — это то, чем невозможно заменить живое искусство, но они могут подсказать интересные творческие идеи. Поэтому мы открыты к новым решениям», — подчеркнули артисты.

Они также предположили, в чем главный секрет их выступлений.

«В коллективе вкусы артистов во многом сходятся, и это создает энергетический симбиоз, который не спутаешь ни с чем. Зритель и слушатель всегда считывает такие вещи и не может в свою очередь не поделиться теплотой и позитивным настроем. Мы с большой радостью наблюдаем восторженные взгляды зрителей, которым нравится наше выступление», — раскрыли секрет участники «Шоу-Театра CINEMA».

На сцене «ОДЕОНа» 19 ноября, помимо «Шоу-Театра CINEMA» выступят Сергей Мазаев и QUEENtet, Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Бэнд», Петр Востоков и Большой Джазовый Оркестр. А ведущими церемонии станут певица, композитор, актриса, телеведущая Мариам Мерабова и певец, кинокомпозитор, актёр Дмитрий Носков.

ФОТО: Шоу-театр CINEMA
ТЕГИ:ТеатрыШоуПремия "все Цвета Джаза"

