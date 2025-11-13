«Шоу-Театр CINEMA» покажет «визитную карточку» на премии «Все Цвета Джаза»
Коллектив «Шоу-Театра CINEMA» поделился с НСН секретами предстоящих номеров на премии «Все Цвета Джаза».
19 ноября в театре «ОДЕОН» пройдет церемония вручения XI ежегодной премии «Все Цвета Джаза», организатором которой выступает Радио JAZZ. Ведущие артисты «Шоу-Театра CINEMA» поделились с НСН впечатлениями от подготовки к своему выступлению на музыкальной премии. Участники коллектива рассказали о своей программе.
«Для нас большая честь стать участниками церемонии вручения премии “Все Цвета Джаза”. Мы сами очень любим джаз и наслаждаемся им. Для шоу мы выбрали номера, которые являются нашей визитной карточкой — это классические джазовые стандарты с авторскими инструментальными аранжировками, великолепной хореографией и шикарными костюмами. Для нашего коллектива главное – создать неповторимую атмосферу, и мы уверены, зрители получат незабываемые эмоции», — указали они.
Коллектив отметил, что каждое их выступление требует новых художественных решений, например, солисты используют инновационные технологии.
«Мы не стоим на месте, работаем над новыми шоу-программами и знаем, что искусственный интеллект и VR — это то, чем невозможно заменить живое искусство, но они могут подсказать интересные творческие идеи. Поэтому мы открыты к новым решениям», — подчеркнули артисты.
Они также предположили, в чем главный секрет их выступлений.
«В коллективе вкусы артистов во многом сходятся, и это создает энергетический симбиоз, который не спутаешь ни с чем. Зритель и слушатель всегда считывает такие вещи и не может в свою очередь не поделиться теплотой и позитивным настроем. Мы с большой радостью наблюдаем восторженные взгляды зрителей, которым нравится наше выступление», — раскрыли секрет участники «Шоу-Театра CINEMA».
На сцене «ОДЕОНа» 19 ноября, помимо «Шоу-Театра CINEMA» выступят Сергей Мазаев и QUEENtet, Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Бэнд», Петр Востоков и Большой Джазовый Оркестр. А ведущими церемонии станут певица, композитор, актриса, телеведущая Мариам Мерабова и певец, кинокомпозитор, актёр Дмитрий Носков.
