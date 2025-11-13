Коллектив отметил, что каждое их выступление требует новых художественных решений, например, солисты используют инновационные технологии.



«Мы не стоим на месте, работаем над новыми шоу-программами и знаем, что искусственный интеллект и VR — это то, чем невозможно заменить живое искусство, но они могут подсказать интересные творческие идеи. Поэтому мы открыты к новым решениям», — подчеркнули артисты.



Они также предположили, в чем главный секрет их выступлений.



«В коллективе вкусы артистов во многом сходятся, и это создает энергетический симбиоз, который не спутаешь ни с чем. Зритель и слушатель всегда считывает такие вещи и не может в свою очередь не поделиться теплотой и позитивным настроем. Мы с большой радостью наблюдаем восторженные взгляды зрителей, которым нравится наше выступление», — раскрыли секрет участники «Шоу-Театра CINEMA».



На сцене «ОДЕОНа» 19 ноября, помимо «Шоу-Театра CINEMA» выступят Сергей Мазаев и QUEENtet, Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Бэнд», Петр Востоков и Большой Джазовый Оркестр. А ведущими церемонии станут певица, композитор, актриса, телеведущая Мариам Мерабова и певец, кинокомпозитор, актёр Дмитрий Носков.

