В Японии шесть человек доставили в больницы после мощного землетрясения
Шесть человек с различными травмами доставили в больницы после землетрясения в префектуре Симанэ в Японии. Об этом пишет РИА Новости.
В 10.18 (04.18 мск) в префектуре Симанэ произошло землетрясение магнитудой 6,2. После него в течение 16 минут было зафиксировано три толчка магнитудой 4,5, 5,1 и 3,8 соответственно.
По информации пожарной охраны префектуры, четыре пострадавших получили травмы при падении во время сейсмособытия. При этом в префектуре Хиросима один человек получил ожоги от пролившегося во время ЧП горячего масла, еще у одного пострадавшего травмы из-за падения.
После землетрясения в ряде районов наблюдаются перебои с подачей воды. Зафиксированы повреждения дорожного покрытия и крыш.
Ранее в индийском штате Ассам произошло землетрясение магнитудой 5,4, напоминает «Свободная пресса».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru