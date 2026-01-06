В Японии шесть человек доставили в больницы после мощного землетрясения

Шесть человек с различными травмами доставили в больницы после землетрясения в префектуре Симанэ в Японии. Об этом пишет РИА Новости.

В 10.18 (04.18 мск) в префектуре Симанэ произошло землетрясение магнитудой 6,2. После него в течение 16 минут было зафиксировано три толчка магнитудой 4,5, 5,1 и 3,8 соответственно.

По информации пожарной охраны префектуры, четыре пострадавших получили травмы при падении во время сейсмособытия. При этом в префектуре Хиросима один человек получил ожоги от пролившегося во время ЧП горячего масла, еще у одного пострадавшего травмы из-за падения.

После землетрясения в ряде районов наблюдаются перебои с подачей воды. Зафиксированы повреждения дорожного покрытия и крыш.

Ранее в индийском штате Ассам произошло землетрясение магнитудой 5,4, напоминает «Свободная пресса».

