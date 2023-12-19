«Лундмоен и Чайкина»: Маргулис перечислил музыкальные открытия 2023 года
Музыкант Евгений Маргулис рассказал НСН, что из огромного количества отслушанных артистов его в 2023 году "зацепили" в основном девушки.
Участник групп «Машина времени» и «Воскресение» Евгений Маргулис в эфире НСН рассказал, что в 2023 году открыл для себя множество новых артистов.
«Год был плотный, я переслушал и перевидел огромное количество артистов. Для меня открытие, конечно, Эрика Лундмоен, она мне очень понравилась. Также для меня открытие – Тося Чайкина, я не ожидал, что дети бывают такими, я просто офигел!» - сказал собеседник НСН.
По словам музыканта, если его что-то цепляет в артисте, то он погружает в его музыку с головой.
«Вообще, появилось очень много артистов. Я занимаюсь музыкой, снимаю музыкальные программы, в связи с чем переслушиваю большое количество артистов. Что-то цепляет, вот такие яркие имена для меня были девичьи. Например, Zivert была открытием, имя я где-то слышал, куски по радио тоже, но по одной песне невозможно судить об артисте. Если я начинаю интересоваться музыкантами, то я слушаю абсолютно все, начиная от первого трека, заканчивая последним. Если меня это цепляет, то цепляет надолго», - отметил Маргулис.
Ранее представители ивент-индустрии в пресс-центре НСН назвали топ-3 рок-артистов на корпоративах.
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