«Лундмоен и Чайкина»: Маргулис перечислил музыкальные открытия 2023 года

По словам музыканта, если его что-то цепляет в артисте, то он погружает в его музыку с головой.

«Вообще, появилось очень много артистов. Я занимаюсь музыкой, снимаю музыкальные программы, в связи с чем переслушиваю большое количество артистов. Что-то цепляет, вот такие яркие имена для меня были девичьи. Например, Zivert была открытием, имя я где-то слышал, куски по радио тоже, но по одной песне невозможно судить об артисте. Если я начинаю интересоваться музыкантами, то я слушаю абсолютно все, начиная от первого трека, заканчивая последним. Если меня это цепляет, то цепляет надолго», - отметил Маргулис.

Ранее представители ивент-индустрии в пресс-центре НСН назвали топ-3 рок-артистов на корпоративах.

