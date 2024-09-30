«Потом и кровью»: Актриса Михайлова назвала «Амуру» самым сложным проектом

«Этот сериал создавался потом, кровью, с очень большой любовью, там вся моя душа, если так можно выразиться. Честно, я пять месяцев после проекта спала, просто спала, нагрузка была очень серьезной. Последние полгода после съемок я не могла ничего смотреть, ничего читать, я не могла ни с кем разговаривать. Это первый проект, который занял так много времени на восстановление. Он был настолько сложный, что я не могла воспринимать информацию извне, мне нужно было очиститься, чтобы начать создавать что-то новое», - рассказала она.

Также актриса призналась, что времени на подготовку было не так много, но в ходе съемок обошлось без травм.

«Играть близняшек – это магия, это могут почувствовать только близнецы. Это магия абсолютно. Очень сильная связь. Это как ты, но вроде бы и не ты. Одна из моих героинь - боец. Я ходила на бокс, я занималась боксом месяц, ела пять раз в день. Параллельно у меня были еще другие съемки, подготовиться времени не было. У меня закончился проект, я собрала чемодан за один день и полетела сниматься. Говорю честно, как есть. За весь проект серьезных травм во время драк не было, все удары контролировали», - поделилась актриса.

По сюжету фильма близняшки Аня и Надя с детства оберегали друг друга от любых опасностей, но пути девушек разошлись: Анна стала бойцом ММА, а Надя уехала в Японию в поисках собственного пути и свободы. Спустя некоторое время Ане приходит сообщение от сестры, в котором она просит о помощи.

