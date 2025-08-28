Легенда рока Марко Мендоса рассказал, почему не боится выступать в России
Американский рок-музыкант Марко Мендоса признался НСН, что помнит каждый концерт в Москве и Санкт-Петербурге.
Мировая рок‑легенда, гитарист-виртуоз, выступавший с такими культовыми группами, как Whitesnake, Thin Lizzy, Journey и The Dead Daisies, Марко Мендоса признался НСН, что воспринимает сольные концерты в России как что-то особенное, добавив, что старается держаться подальше от политики и просто делиться своей музыкой со всем миром.
Мендоса выступит на международном фестивале прогрессивной музыки Sandlerfest, который пройдет в столице 30 и 31 августа. В мероприятии примут участие 150 рок-групп из разных стран мира. Кульминацией первого дня станет посвящение Оззи Осборну, умершему 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет. Мендоса отметил, что помнит каждый концерт в Москве и Санкт-Петербурге.
«Я на инстинктивном уровне делюсь музыкой с миром. Я стараюсь держаться подальше от политики. Сюда я приехал потому, что у меня тут много фанатов, и для меня это важно. Мне запоминается каждый концерт в Москве и Санкт-Петербурге. Помню, каким удивительным был концерт Whitesnake несколько лет назад и недавнее выступление с «Парком Горького» в «Крокус Сити Холл» и Парке Горького. Но мои сольные концерты — это всегда что-то особенное. Игорь Сандлер приглашал меня уже несколько лет подряд, и я видел записи с концертов. Это что-то невероятное, потому будет очень интересно и весело. Я планирую наслаждаться каждой минутой. Со многими лучшими музыкантами из России я играл и делил сцену. Знаю точно, что их выступления будут восхитительными», — сказал собеседник НСН.
Мендоса также рассказал, что недавно выступал с американским гитаристом-виртуозом Джозефом Сатриани, что стало важным событием в карьере музыканта.
«У меня очень много прекрасных воспоминаний, связанных со всеми группами, с которыми я работал, поэтому выбрать одну сложно. Совсем недавно важной точкой в моей карьере было выступление с Джо Сатриани. В этом году я впервые выступил в составе Satch Vai — это было незабываемо. С музыкальной точки зрения, это совсем другой уровень. В мире гитарной музыки эти виртуозы считаются первопроходцами. Мне было бесконечно приятно делить с ними сцену», — заключил музыкант.
Ранее организатор Sandlerfest Игорь Сандлер рассказал НСН, что в России огромное количество фанатов творчества Оззи Осборна, в конце августа в Москве любой желающий сможет поделиться своими личными эмоциями о музыканте, оставив запись в книге памяти.
