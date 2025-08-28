Мендоса также рассказал, что недавно выступал с американским гитаристом-виртуозом Джозефом Сатриани, что стало важным событием в карьере музыканта.

«У меня очень много прекрасных воспоминаний, связанных со всеми группами, с которыми я работал, поэтому выбрать одну сложно. Совсем недавно важной точкой в моей карьере было выступление с Джо Сатриани. В этом году я впервые выступил в составе Satch Vai — это было незабываемо. С музыкальной точки зрения, это совсем другой уровень. В мире гитарной музыки эти виртуозы считаются первопроходцами. Мне было бесконечно приятно делить с ними сцену», — заключил музыкант.

Ранее организатор Sandlerfest Игорь Сандлер рассказал НСН, что в России огромное количество фанатов творчества Оззи Осборна, в конце августа в Москве любой желающий сможет поделиться своими личными эмоциями о музыканте, оставив запись в книге памяти.

