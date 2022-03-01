Игги Поп отказался выступать на фестивале Park Live в Москве
Легендарный американский рок-вокалист Игги Поп (Джеймс Ньюэл О́стерберг-младший) отказался выступать на музыкальном фестивале Park Live в Москве 10 июля нынешнего года. Об этом информируют организаторы мероприятия.
Уточняется, что билеты, приобретённые на 10 июля 2022 года, останутся действительны на будущее выступление музыканта. Организаторы «верят», что оно в итоге состоится. О причинах отмены они не говорят.
Игги Поп - один из зачинателей и гуру альтернативного рока. За вклад в развитие рок-альтернативы его называют «крёстным отцом» и «дедушкой» панк-рока, а также гранжа. В 2009 году британский журнал Classic Rock присвоил ему звание «Живая легенда». 21 апреля музыканту исполнится 75 лет.
Планируется, что фестиваль Park Live в 2022 года пройдет в парковой зоне спортивного комплекса «Лужники» в июне-июле 2022 года.
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