«Альянс» на «Нашествии» поспорили с Шевчуком
Лидер группа «Альянс» Игорь Журавлев в рамках пресс-конференции в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» заявил, что поспорил бы с Юрием Шевчуком по поводу деления творческих людей на «артистов», которые играют для публики, и на «музыкантов», которые играют то, что хочется им самим.
«Мы бы поспорили с делением выступающих на музыкантов, которые играют то, что хотят сами, и артистов, которые играют то, что хочет публика, которое озвучил вчера Шевчук. Мы будем играть песни "Без тебя" и "На заре" в 556 раз, но мы что, не музыканты, а артисты? Лучше тогда уж делить на музыкантов и автолюбителей», – отметили музыканты.
Группа также отметила высокий уровень организации фестиваля.
«Нам пока всё очень нравится не смотря на былые предупреждения. На «Мяте» всё было смято, а здесь - клёво! Нам везёт с юбилеями. Желаем процветания фестивалю «Нашествие»!», - заявили исполнители рок-музыки.
Напомним, фестиваль "Нашествие" проходит с насыщенной программой.
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