«Альянс» на «Нашествии» поспорили с Шевчуком

«Мы бы поспорили с делением выступающих на музыкантов, которые играют то, что хотят сами, и артистов, которые играют то, что хочет публика, которое озвучил вчера Шевчук. Мы будем играть песни "Без тебя" и "На заре" в 556 раз, но мы что, не музыканты, а артисты? Лучше тогда уж делить на музыкантов и автолюбителей», – отметили музыканты.

Группа также отметила высокий уровень организации фестиваля.



«Нам пока всё очень нравится не смотря на былые предупреждения. На «Мяте» всё было смято, а здесь - клёво! Нам везёт с юбилеями. Желаем процветания фестивалю «Нашествие»!», - заявили исполнители рок-музыки.



Напомним, фестиваль "Нашествие" проходит с насыщенной программой.

