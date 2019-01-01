Космическое «НАШЕСТВИЕ»: «запуск» ракеты, выступление Гарика Сукачёва, Lumen и ДДТ во второй день фестиваля

В пятницу, хедлайнер вечера «Мумий Тролль» отметил двойную знаменательную дату: 20-летие альбома «Морская» и юбилей «НАШЕСТВИЯ», сыграв специальный часовой сет, в который вошли легендарные песни. Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко вспомнил перед выходом на сцену, как 15 лет назад поучаствовал в съемках «Ночного дозора». «Это был единственный в моей жизни опыт, когда делали копию моей головы. Тогда технология была дорогая, поэтому сделали только одну копию, которая разбивается вражеским персонажем. А если бы можно было сделать еще несколько голов – я бы мог участвовать сразу в нескольких фестивалях», - заявил музыкант. В ходе пресс-конференции Лагутенко признался, что его коллектив успел записать два новых альбома, которые поклонники, скорее всего, услышат до конца года.

Все, что происходит на трех фестивальных сценах: «Главная», «Наше 2.0» и новая «УЛЬТРА», можно смотреть в прямой трансляции на «Яндекс.Эфир». На фестивале в течение четырех дней выступит более 130 коллективов. Организаторы ожидают в разгар «Главного приключения года» рекордную посещаемость - более 200 тысяч гостей.

19, 20 и 21 июля 2019 года «НАШЕСТВИЕ» отметит круглую дату – 20 лет. За долгий путь развития фестиваля зрителям были представлены практически все самые значимые российские артисты. «НАШЕСТВИЕ» – это мультиформатный музыкальный нон-стоп, где есть место и легендарным, и молодым исполнителям.

С 2009 года «Главное приключение года» обрело постоянную «прописку» – Большое Завидово в Тверской области – это огромная территория, расположенная в живописных местах Тверской области, которая находится в 10 км от федеральной трассы «Москва – Санкт-Петербург» и в 3 км от железнодорожной платформы «Конаковский Мох».

С 2017 года билеты на фестиваль стали именными, и приобрести их можно только на nashestvie.ru

