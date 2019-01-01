Космическое «НАШЕСТВИЕ»: «запуск» ракеты, выступление Гарика Сукачёва, Lumen и ДДТ во второй день фестиваля
Второй день крупнейшего в России музыкального «оупен-эйра» «НАШЕСТВИЕ», который гремит в Большом Завидово Тверской области, можно смело назвать космическим.
В субботу, 20 июля, на «НАШЕСТВИИ» 2019 идет настоящий парад «звёзд».
В 21:50 на Главной сцене состоится спецсет рокеров из Уфы: самый яркий коллектив Lumen решил повторить специально для зрителей «НАШЕСТВИЯ» 2019 свою программу юбилейного тура, посвященную 20-летию коллектива.
В 22.40 на Главной сцене ДДТ Юрия Шевчука будут исполнять песни с нового альбома "Галя, ходи", а также - старые добрые и вечные, постараясь сделать так, чтобы лето не кончалось…
А в 23:00 также на Главной сцене состоится грандиозное шоу и главное событие субботы: Гарик Сукачёв отметит свое 60-летие стартом юбилейного тура «GO!»: уникальная сценография, качественный звук, неистовая энергия Гарика и его команды, свобода и анархия на сцене, насыщенный эмоциональный трек-лист – это и многое другое ждёт гостей фестиваля.
В 00:30 на сцене «УЛЬТРА» начнется «Ночной сет». Закрыть второй фестивальный день и устроить зажигательную ночь в древнерусском стиле обещает Нейромонах Феофан.
Кроме того, организаторы решили не ограничиваться рамками планеты Земля: впервые на музыкальном фестивале на большом экране в 19.28 был показан в прямом эфире запуск ракеты в космодрома Байконур. Герои России, космонавты Олег Артемьев и Сергей Рязанский, дали старт запуска с Главной сцены фестиваля.
В пятницу, хедлайнер вечера «Мумий Тролль» отметил двойную знаменательную дату: 20-летие альбома «Морская» и юбилей «НАШЕСТВИЯ», сыграв специальный часовой сет, в который вошли легендарные песни. Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко вспомнил перед выходом на сцену, как 15 лет назад поучаствовал в съемках «Ночного дозора». «Это был единственный в моей жизни опыт, когда делали копию моей головы. Тогда технология была дорогая, поэтому сделали только одну копию, которая разбивается вражеским персонажем. А если бы можно было сделать еще несколько голов – я бы мог участвовать сразу в нескольких фестивалях», - заявил музыкант. В ходе пресс-конференции Лагутенко признался, что его коллектив успел записать два новых альбома, которые поклонники, скорее всего, услышат до конца года.
Все, что происходит на трех фестивальных сценах: «Главная», «Наше 2.0» и новая «УЛЬТРА», можно смотреть в прямой трансляции на «Яндекс.Эфир». На фестивале в течение четырех дней выступит более 130 коллективов. Организаторы ожидают в разгар «Главного приключения года» рекордную посещаемость - более 200 тысяч гостей.
19, 20 и 21 июля 2019 года «НАШЕСТВИЕ» отметит круглую дату – 20 лет. За долгий путь развития фестиваля зрителям были представлены практически все самые значимые российские артисты. «НАШЕСТВИЕ» – это мультиформатный музыкальный нон-стоп, где есть место и легендарным, и молодым исполнителям.
С 2009 года «Главное приключение года» обрело постоянную «прописку» – Большое Завидово в Тверской области – это огромная территория, расположенная в живописных местах Тверской области, которая находится в 10 км от федеральной трассы «Москва – Санкт-Петербург» и в 3 км от железнодорожной платформы «Конаковский Мох».
С 2017 года билеты на фестиваль стали именными, и приобрести их можно только на nashestvie.ru
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