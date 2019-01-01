Шевчук: Нужно оставаться музыкантом, а не превращаться в артиста

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук объяснил в пресс-центре НСН на поле «Нашествия», в чем разница между музыкантом и артистом.

«Мне бы не хотелось превратиться из музыканта в артиста. А вы многие знаете, как из музыканта превращаются в артиста: они играют свои хиты по 20 лет, песня «Лажа» ровно про это. Мне их жалко всех. Нужно оставаться музыкантом, это самое интересное, мне кажется, что на «Нашествии» – больше музыки», - отметил музыкант.

Ранее в пресс-центре НСН лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков заявил о том, что музыка должна быть бесплатной.

