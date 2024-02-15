Роберт Плант признался, что не пишет новых песен
Бывший фронтмен группы Led Zeppelin Роберт Плант признался, что не пишет новых песен. Об этом он заявил в интервью Rolling Stone.
По его словам, ему не удается сочинять тексты. Плант рассказал, что волнуется из-за неоконченного и неизданного материала. В последнее время рокер лишь иногда играет с друзьями и записывает музыку в домашних условиях.
«У меня есть цифровой диктофон Tascam. Я пою, пропускаю вокал через гитарную педаль, а затем записываю его, и это звучит достойно. Зачем идти в студию? Но у меня не получается писать тексты. Сейчас очень трудное время, чтобы сочинять лирику», - сказал музыкант.
Однако 75-летний Плант заявил, что на пенсию пока что не собирается.
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