СМИ: Трюдо прилетел во Флориду для переговоров с Трампом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в США для встречи с избранным президентом страны Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg.

Цукерберг встретился с Трампом в его резиденции во Флориде

Встреча политиков пройдет в штате Флорида. По данным агентства, вечером 29 ноября Трюдо прилетел в Палм-Бич, где находится резиденция Трампа. Ожидается, что переговоры официальных лиц пройдут позднее в пятницу.

Ранее Дональд Трамп пообещал ввести пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики, меры связаны с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАКанада

Горячие новости

Все новости

партнеры