СМИ: Трюдо прилетел во Флориду для переговоров с Трампом
30 ноября 202403:38
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в США для встречи с избранным президентом страны Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg.
Встреча политиков пройдет в штате Флорида. По данным агентства, вечером 29 ноября Трюдо прилетел в Палм-Бич, где находится резиденция Трампа. Ожидается, что переговоры официальных лиц пройдут позднее в пятницу.
Ранее Дональд Трамп пообещал ввести пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики, меры связаны с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru