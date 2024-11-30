СМИ: Трюдо прилетел во Флориду для переговоров с Трампом

Встреча политиков пройдет в штате Флорида. По данным агентства, вечером 29 ноября Трюдо прилетел в Палм-Бич, где находится резиденция Трампа. Ожидается, что переговоры официальных лиц пройдут позднее в пятницу.

Ранее Дональд Трамп пообещал ввести пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики, меры связаны с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.

