В подмосковном Климовске потушили пожар на промпредприятии
30 ноября 202403:25
Крупный пожар на промышленном предприятии в подмосковном Климовске потушен. Об этом сообщает МЧС.
«Пожар в Подмосковье полностью потушили», — указали в ведомстве.
Ранее в Климовске произошло возгорание в производственном здании на площади 1000 квадратных метров, позже площадь пожара увеличилась до 4200 «квадратов». По данным МЧС, в строении осуществлялось производство и хранение лакокрасочных изделий, свечей, мебели. На месте частично обрушилась кровля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru