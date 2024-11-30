В подмосковном Климовске потушили пожар на промпредприятии

Крупный пожар на промышленном предприятии в подмосковном Климовске потушен. Об этом сообщает МЧС.

Площадь пожара на предприятии в Подмосковье превысила 4 тысячи кв. м

«Пожар в Подмосковье полностью потушили», — указали в ведомстве.

Ранее в Климовске произошло возгорание в производственном здании на площади 1000 квадратных метров, позже площадь пожара увеличилась до 4200 «квадратов». По данным МЧС, в строении осуществлялось производство и хранение лакокрасочных изделий, свечей, мебели. На месте частично обрушилась кровля.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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