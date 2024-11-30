Из Польши депортировали украинского стримера за пророссийские высказывания
Польша депортирует гражданина Украины Владислава Олейниченко, известного как трэш-стример Crawly из социальной сети TikTok, из-за пророссийских высказываний. Об этом заявил пресс-секретарь польского МВД Яцек Добжиньский.
Отмечается, что блогера задержали в Варшаве.
«Мужчину передали пограничникам, которые на основании регистрации в Шенгенской информационной системе приняли меры по его депортации из Республики Польша», — написал Добжиньский в соцсети X.
По данным агентства PAP, во время одного из стримов Олейниченко заявил о желании жить в Москве и использовал нецензурные слова в отношении поляков. Высказывания блогера заметили в польском Центре мониторинга расистского и ксенофобского поведения, соответствующее уведомление было направлено в прокуратуру.
Ранее на Украине захотели лишить певицу Таисию Повалий авторских прав на песни и имущества, указав, что артистка «известна своей пророссийской позицией» и живет в РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru