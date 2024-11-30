Из Польши депортировали украинского стримера за пророссийские высказывания

Польша депортирует гражданина Украины Владислава Олейниченко, известного как трэш-стример Crawly из социальной сети TikTok, из-за пророссийских высказываний. Об этом заявил пресс-секретарь польского МВД Яцек Добжиньский.

Отмечается, что блогера задержали в Варшаве.

«Мужчину передали пограничникам, которые на основании регистрации в Шенгенской информационной системе приняли меры по его депортации из Республики Польша», — написал Добжиньский в соцсети X.

По данным агентства PAP, во время одного из стримов Олейниченко заявил о желании жить в Москве и использовал нецензурные слова в отношении поляков. Высказывания блогера заметили в польском Центре мониторинга расистского и ксенофобского поведения, соответствующее уведомление было направлено в прокуратуру.

Ранее на Украине захотели лишить певицу Таисию Повалий авторских прав на песни и имущества, указав, что артистка «известна своей пророссийской позицией» и живет в РФ.

