СМИ: Жертвами обрушения жилого дома в Газе стали семь человек

Жилой дом обрушился в районе Аль-Рималь в городе Газа, есть жертвы. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По данным СМИ, погибли семь человек. Еще шесть человек пропали без вести.

Ранее телеканал сообщил о рейде израильской армии в Газе. По его данным, военные взорвали дом в районе Шейх-Радван, были убиты восемь человек.

На минувшей неделе министерство здравоохранения Газы сообщило, что с октября прошлого года в анклаве погибли более 44 тысяч человек, свыше 104 тысяч пострадали.

