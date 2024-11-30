СМИ: Жертвами обрушения жилого дома в Газе стали семь человек
30 ноября 202406:25
Жилой дом обрушился в районе Аль-Рималь в городе Газа, есть жертвы. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.
По данным СМИ, погибли семь человек. Еще шесть человек пропали без вести.
Ранее телеканал сообщил о рейде израильской армии в Газе. По его данным, военные взорвали дом в районе Шейх-Радван, были убиты восемь человек.
На минувшей неделе министерство здравоохранения Газы сообщило, что с октября прошлого года в анклаве погибли более 44 тысяч человек, свыше 104 тысяч пострадали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru