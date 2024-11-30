Депутат Бессараб назвала минимальный размер пенсии в 2025 году
Минимальная пенсия в России не может быть ниже установленного для пенсионеров прожиточного минимума, который в 2025 году составит 15 250 рублей. Об этом рассказала «Ленте.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике, делам ветеранов Светлана Бессараб.
Депутат указала, что в случае, если социальная пенсия россиянина ниже прожиточного минимума, ему доплатят до минимального уровня. Бессараб напомнила, что в каждом субъекте РФ установлен свой прожиточный минимум.
«Если он ниже в регионе, то доплачивается до этого уровня из федерального бюджета, а если он выше, то доплачивает региональный бюджет», — отметила парламентарий.
Бессараб привела в пример Москву, где прожиточный минимум выше федерального уровня, соответственно, столица будет доплачивать пенсию до своего уровня.
Ранее Светлана Бессараб сообщила, что граждане получат январские пенсии, пособия и социальные выплаты в конце декабря.
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