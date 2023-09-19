Конверт альбома Led Zeppelin «Houses of the Holy» продали за 15 тыс фунтов

Обложку диска британской рок-группы Led Zeppelin «Houses of the Holy» продали на аукционе за 15 тысяч фунтов стерлингов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Торги прошли в английском городе Маркет-Харборо. Организаторы ожидали, что конверт принесет 1,2-1,5 тысячи фунтов стерлингов.

Победитель аукциона забрал обложку альбома за 15 тысяч. Конверт продавался без пластинки.

Причиной высокой стоимости стали автографы всех участников группы. Такие конверты являются большой редкостью - во всем мире их насчитывается менее 30.

«Houses of the Holy» стал пятым студийным альбомом Led Zeppelin. Пластинку выпустили 28 марта 1973 года.

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