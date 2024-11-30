Депутат Стенякина: За работу в выходной положена двойная оплата
Работу в выходной либо нерабочий праздничный день в соответствии с трудовым законодательством необходимо оплачивать не менее чем в двойном размере. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с РИА Новости.
«Действующие нормы... предусматривают то, что работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере», — указала парламентарий.
Согласно Трудовому кодексу, в случае, если сотрудник работал в выходной или праздник сверх месячной нормы и не получил компенсацию в виде другого выходного, в заработок помимо тарифной части зарплаты в размере не менее двойной дневной либо часовой ставки обязаны включить все полагающиеся ему компенсационные и стимулирующие выплаты. Стенякина указала, что руководство предприятия может наградить работника в большем объеме исходя из своих материальных возможностей, но не может «заплатить меньше, чем установлено в законе».
Ранее в России приняли закон, обязывающий работодателей оплачивать неиспользованные отгулы сотрудника при увольнении.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru