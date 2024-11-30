СМИ: Байдена заметили с антиизраильской книгой

Президента США Джо Байдена во время шоппинга в «черную пятницу» заметили с «антиизраильской» книгой. Об этом пишет The New York Post.

Отмечается, что глава государства с супругой Джилл в рамках празднования Дня благодарения прибыл на остров Нантакет в Массачусетсе. Байден посетил местный книжный магазин и покинул его с экземпляром книги Рашида Халиди «Столетняя война в Палестине: история колониальных завоеваний и сопротивления поселенцев, 1917–2017 годы».

По данным New York Post, издание носит «антиизраильский» характер: в ней рассматривается история Палестины через колониальную войну, которая велась в пользу еврейского народа против коренного населения. Кроме того, в книге говорится о дискриминационной политике Израиля в отношении палестинцев.

Ранее Джо Байден оговорился во время торжественного ужина в Белом доме и назвал себя своим собственным мужем.

