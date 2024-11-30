Победителем шоу «Голос. Дети-11» стал 12-летний Василий Иголкин

Двенадцатилетний Василий Иголкин из Санкт-Петербурга стал победителем 11 сезона шоу «Голос. Дети».

Финал и суперфинал проекта состоялись 29 ноября на Первом канале. За победу в шоу боролись Роман Скробот, Арина Точилова, Эвелина Радбиль (команда Юлианны Карауловой), Василий Иголкин, Нелли Байматова и Григорий Дружинин (команда Димы Билана), Андрей Прибыльский, Анна Кукина и Саид Галиуллин (команда JONY). В суперфинал «Голос. Дети» вышли Точилова, Иголкин и Галиуллин.

Победителя шоу определили с помощью зрительского голосования. Василий Иголкин набрал 45,3% голосов, Саид Галиуллин — 42,5%, Арина Точилова — 12,2%. Иголкин получил статуэтку победителя, возможность записать и выпустить на платформе VK свою песню, а также выиграл миллион рублей от банка-партнера.

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