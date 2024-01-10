Борис Гребенщиков признался, что впал в кому из-за песен Led Zeppelin
Рок-музыкант Борис Гребенщиков (признан в России иноагентом) заявил, что впал в кому из-за песен группы Led Zeppelin. Об этом он заявил в беседе с изданием The Voice.
По словам Гребенщикова, ему нравились композиции Led Zeppelin и он решил изучить их подробнее, что свело музыканта в кому.
«Записал все себе на компьютер. После этого попал в кому на полторы недели. Мне говорили, что я не выживу», - рассказал основатель группы «Аквариум».
После выздоровления Гребенщиков удалил все песни группы и больше не включал их.
Ранее Гребенщиков в интервью Financial Times заявил, что ушёл из основанной им группы «Аквариум» потому, что «некоторые люди» в его коллективе «вдруг стали патриотами Z», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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