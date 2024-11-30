Американский сенатор предложила присоединить к Канаде несколько штатов США

Речь идет в том числе о штатах Нью-Йорк, Коннектикут, Массачусетс, Вермонт. Крюгер отметила, что возвращение к власти избранного президента США Дональда Трампа может угрожать либеральным регионам, которые являются убежищем для мигрантов, сокращением финансирования. По словам Крюгер, эти шаги уже обсуждают в администрации следующего главы государства.

Ранее сенатор в интервью изданию City and State New York предложила объединить северо-восточные американские штаты в юго-восточную канадскую провинцию.

