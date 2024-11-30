Американский сенатор предложила присоединить к Канаде несколько штатов США
Член сената, председатель финансового комитета штата Нью-Йорк Лиз Крюгер предложила рассмотреть возможность отделить ряд штатов на северо-востоке США и присоединить их к Канаде. Об этом сообщает Newsweek.
Речь идет в том числе о штатах Нью-Йорк, Коннектикут, Массачусетс, Вермонт. Крюгер отметила, что возвращение к власти избранного президента США Дональда Трампа может угрожать либеральным регионам, которые являются убежищем для мигрантов, сокращением финансирования. По словам Крюгер, эти шаги уже обсуждают в администрации следующего главы государства.
Ранее сенатор в интервью изданию City and State New York предложила объединить северо-восточные американские штаты в юго-восточную канадскую провинцию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru