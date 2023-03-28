РКН может заблокировать транслирующие «Евровидение-2023» ресурсы из-за пропаганды ЛГБТ

Роскомнадзор (РКН) рассматривает возможность заблокировать ресурсы, которые будут транслировать международный музыкальный конкурс «Евровидение-2023». В пресс-службе ведомства заявили, что на такую меру придется пойти, если на мероприятии заметят пропаганду ЛГБТ отношений, передает ТАСС.

Закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России президент Владимир Путин подписал 5 декабря 2022 года.

Финал «Евровидения» состоится 13 мая. Россию для участия в «Евровидении» не допустил Европейский вещательный союз из-за ввода российских войск на Украину. При этом россияне смогут принять участие в голосовании через специальную платформу.