РКН может заблокировать транслирующие «Евровидение-2023» ресурсы из-за пропаганды ЛГБТ
Роскомнадзор (РКН) рассматривает возможность заблокировать ресурсы, которые будут транслировать международный музыкальный конкурс «Евровидение-2023». В пресс-службе ведомства заявили, что на такую меру придется пойти, если на мероприятии заметят пропаганду ЛГБТ отношений, передает ТАСС.
Закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России президент Владимир Путин подписал 5 декабря 2022 года.
Финал «Евровидения» состоится 13 мая. Россию для участия в «Евровидении» не допустил Европейский вещательный союз из-за ввода российских войск на Украину. При этом россияне смогут принять участие в голосовании через специальную платформу.
На «Евровидении—2022» победила украинская группа Kalush Orchestra, поэтому конкурс в 2023 году должен был состоятся на Украине, но из-за продолжающихся боевых действий решено было перенести проведение мероприятия в Великобританию.
На предстоящем конкурсе песни «Евровидение-2023» выступят 37 стран, что станет самой низкой явкой участников за два десятилетия, передает НСН.
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