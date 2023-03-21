На «Евровидение-2023» приедет наименьшее за 20 лет количество стран

Отмечается, что Болгария, Северная Македония и Черногория предпочли воздержаться от участия в конкурсе. Кроме того, несмотря на первоначальные планы принять участие, артисты из Казахстана, Лихтенштейна и Косово не войдут в число конкурсантов.



Ранее от участия в конкурсе также отказались Босния и Герцеговина, Люксембург, Андорра, Монако, Словакия и Турция.

Ранее сообщалось, что Украина стала первой страной, объявившей исполнителя, который отправится на «Евровидение-2023».

