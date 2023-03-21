На «Евровидение-2023» приедет наименьшее за 20 лет количество стран
На предстоящем конкурсе песни «Евровидение-2023» выступят 37 стран, что станет самой низкой явкой участников за два десятилетия, говорится на официальном сайте мероприятия.
Отмечается, что Болгария, Северная Македония и Черногория предпочли воздержаться от участия в конкурсе. Кроме того, несмотря на первоначальные планы принять участие, артисты из Казахстана, Лихтенштейна и Косово не войдут в число конкурсантов.
Ранее от участия в конкурсе также отказались Босния и Герцеговина, Люксембург, Андорра, Монако, Словакия и Турция.
Ранее сообщалось, что Украина стала первой страной, объявившей исполнителя, который отправится на «Евровидение-2023».
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