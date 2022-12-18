Украину на «Евровидении-2023» представит группа Tvorchi
Украина стала первой страной, объявившей исполнителя, который отправится на «Евровидение-2023», сообщает «РЕН ТВ».
Всего за возможность поехать на конкурс боролись девять конкурентов. 17 декабря определился победитель национального отбора. Им стал коллектив – Tvorchi. В этот раз бывшая советская республика решила отказаться от необычных песен с народными мотивами. Представленная для конкурса композиция Heart Of Steel написана в классическом для «Евровидения» поп-стиле.
Группа Tvorchi была основана в 2018 году. В ее состав входят Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни. Дуэт пишет песни на русском и украинском языках в инди-поп стиле.
Вопрос о возможном участии телезрителей из России в голосовании на международном песенном конкурсе «Евровидение» в мае 2023 года остается открытым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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