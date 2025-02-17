«Пусть сам попросит!»: Продюсер OTYKEN отказался звать Xzibit в Россию

Xzibit (Элвин Натаниэль Джойнер IV), также известный в России как ведущий телешоу MTV «Тачка на прокачку», должен был выступить вместе с Otyken 4, 5 и 6 октября в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, однако выступления пришлось перенести якобы из-за президентских выборов в США. Издание URA.RU, в свою очередь, со ссылкой на организаторов сообщило, что концерт американца в РФ пока отложили на неопределенный срок. Чернецов отметил, что в работе придерживается тактики молчания.

«Инициатива исходит от их стороны, не от нас. Не мы руководим ситуацией. Они сняли свою половину клипа, позвонили нам и сказали, чтобы мы снимали свою. Потом записали свою часть трека, прислали нам, мы записали свою часть. Они работают с нами и являются инициаторами всего. Я холоден ко всему этому: приедут – ладно, не приедут – тоже ладно. Для меня это не какая-то великая новость. У меня в их сторону молчаливое отношение, специально молчу, чтобы показать какое-то безразличие. У меня такая манера работы, я вынуждаю партнеров проявлять интерес в нашу сторону. Для этого надо молчать, а не просить приехать или снять совместный клип. Что нам Xzibit! Мы не топчемся на месте. Если приедет и попросит, то дадим концерт совместный. Он даже не предупреждал нас, когда у себя в соцсетях анонсировал наш совместный тур по России. Просто выложил и все. Мы тогда удивились очень. Мы уже давно пошли дальше, работаем с голливудскими звездами. Скоро выйдет наши совместные работы», - сказал собеседник НСН.

В апреле 2024 года Xzibit выпустил ремикс на песню Otyken «Belief». Необычный клип с сибирском колоритом можно посмотреть в «Радиоточке НСН».

