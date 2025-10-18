Рэпер RAM представил новый альбом

В новом материале артист экспериментирует со звучанием, сочетая электронные элементы с гитарными партиями. В музыке можно услышать характерные для проекта биты, дополненные тяжёлыми гитарными риффами и энергичными ударными.

Тематика альбома затрагивает социальные и личные темы. В текстах песен автор размышляет о жизни обычных людей, их борьбе с трудностями и внутренними противоречиями. Лирические герои противостоят различным препятствиям, включая давление системы и личные страхи.

Ранее участник группы Ay Yola Руслан Шайхитдинов в интервью НСН сравнил новый альбом коллектива с мюзиклом, анонсировал гастроли в разных частях света и рассказал, появятся ли у группы песни на русском языке.

