Рэпер RAM представил новый альбом
Рэпер RAM (Грязный Рамирес) выпустил новый альбом под названием «Техника опасности».
В новом материале артист экспериментирует со звучанием, сочетая электронные элементы с гитарными партиями. В музыке можно услышать характерные для проекта биты, дополненные тяжёлыми гитарными риффами и энергичными ударными.
Тематика альбома затрагивает социальные и личные темы. В текстах песен автор размышляет о жизни обычных людей, их борьбе с трудностями и внутренними противоречиями. Лирические герои противостоят различным препятствиям, включая давление системы и личные страхи.
Ранее участник группы Ay Yola Руслан Шайхитдинов в интервью НСН сравнил новый альбом коллектива с мюзиклом, анонсировал гастроли в разных частях света и рассказал, появятся ли у группы песни на русском языке.
