Рэпер Моргенштерн* вернулся в Москву
Рэпер Алишер Моргенштерн (внесён Минюстом в список физлиц-иноагентов), ранее покинувший Россию, опубликовал в своих соцсетях видео, записанное в Москве.
Музыкант прилетел в российскую столицу из Праги. В опубликованном ролике он показал поездку в лимузине в компании блогера Frame Tamer и телохранителя Азиза Аминовича.
«Я не верю. Не, **** не верю», — написал Моргенштерн.
Ранее источник РЕН ТВ заявил, что полиция проводит проверку по факту возможного мошенничества с гастролями рэпера, в МВД заинтересовались музыкантом после продажи билетов на его несостоявшийся концертный тур, который должен был пройти осенью 2021 года.
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