Рэпер Моргенштерн* вернулся в Москву

Музыкант прилетел в российскую столицу из Праги. В опубликованном ролике он показал поездку в лимузине в компании блогера Frame Tamer и телохранителя Азиза Аминовича.

«Я не верю. Не, **** не верю», — написал Моргенштерн.

Ранее источник РЕН ТВ заявил, что полиция проводит проверку по факту возможного мошенничества с гастролями рэпера, в МВД заинтересовались музыкантом после продажи билетов на его несостоявшийся концертный тур, который должен был пройти осенью 2021 года.

