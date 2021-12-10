Рэпер Моргенштерн в новом клипе ответил Бастрыкину и объяснил свой отъезд
Рэпер Моргенштерн выпустил новую песню «Домой», в которой рассказывает о своем отъезде из России и отвечает на обвинения в торговле наркотиками. Клип на новую композицию Моргенштерна опубликован на его YouTube-канале.
В начале ролика показан телерепортажа о выезде рэпера и его супруги в Белоруссию, а оттуда — в ОАЭ.
«Видали, как я дал по ******? (уехал - прим. НСН) Через границу по паспорту, прям в вагоне», — зачитал рэпер.
В новом треке Моргенштерн упомянул, что новость о его якобы эмиграции стала «громче, чем камбэк [рэпера] Оксимирона», в начале декабря выпустившего новый альбом.
Также музыкант ответил на обвинения в торговле наркотиками, подчеркнув, что «в соцсетях торгует лишь своим ********** (лицом - прим. НСН)», отмечает Ura.ru.
«Да, я не хочу пока идти домой, но когда-нибудь уйду», — отмечает Моргенштерн в новой песне.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». После этого был закрыт ресторан рэпера в Москве, сам музыкант покинул страну, пишет РИА ФАН. При этом Моргенштерн не подтверждал слухи о своей эмиграции.
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