Рэпер Моргенштерн в новом клипе ответил Бастрыкину и объяснил свой отъезд

В начале ролика показан телерепортажа о выезде рэпера и его супруги в Белоруссию, а оттуда — в ОАЭ.

«Видали, как я дал по ******? (уехал - прим. НСН) Через границу по паспорту, прям в вагоне», — зачитал рэпер.

В новом треке Моргенштерн упомянул, что новость о его якобы эмиграции стала «громче, чем камбэк [рэпера] Оксимирона», в начале декабря выпустившего новый альбом.

Также музыкант ответил на обвинения в торговле наркотиками, подчеркнув, что «в соцсетях торгует лишь своим ********** (лицом - прим. НСН)», отмечает Ura.ru.

«Да, я не хочу пока идти домой, но когда-нибудь уйду», — отмечает Моргенштерн в новой песне.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». После этого был закрыт ресторан рэпера в Москве, сам музыкант покинул страну, пишет РИА ФАН. При этом Моргенштерн не подтверждал слухи о своей эмиграции.

