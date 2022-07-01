СМИ: МВД проверяет несостоявшиеся гастроли Моргенштерна*

Полиция проводит проверку по факту возможного мошенничества с гастролями рэпера Моргенштерна (внесён Минюстом в список физлиц-иноагентов), сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

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Собеседник телеканал пояснил, что в МВД заинтересовались музыкантом после продажи билетов на его несостоявшийся концертный тур, который должен был пройти осенью 2021 года.

Ранее Набережночелнинский городской суд признал Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков. В одном из клипов музыканта установили передачу запрещённых веществ в книге и их употребление, за что был назначен административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

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ФОТО: www.instagram.com/morgen_shtern/
ТЕГИ:РэперКонцертПроверкаМошенничествоМВД РФ
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